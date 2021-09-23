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هيئة النقل تدعو للاستثمار في خدمة النقل المدرسي

الخميس، 23-09-2021 12:53 م

هيئة النقل تدعو للاستثمار في خدمة النقل المدرسي

باص مدرسة


الوكيل الإخباري - أكدت مديرة الاعلام والاتصال بهيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح أن مشروع خدمات النقل المدرسي بالتعاون مع القطاع الخاص ما زال قائماً بموجب نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي.

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وبينت الدكتورة وشاح أن الهيئة مستمرة في استقبال الطلبات ضمن الشروط الناظمة لهذه الخدمة داعية الراغبين في الاستثمار في هذا النمط التقدم للهيئة وفق الشروط المعلنة على الموقع الالكتروني للهيئة والتى تتحدث عن مواصفات هذه الوسائط وكيفية تقديم الخدمة للطلاب مع تحديد المنطقة التى يرغب في تقديم هذه الخدمة فيها .


وقالت الدكتورة وشاح إنه ولغاية الآن لدينا حوالي 21 مكتب بواقع 271 واسطة نقل موزعة على 3 محافظات هي عمان والزرقاء والبلقاء.


وأشارت الدكتورة وشاح إلى أن وسائط النقل التي ستنقل الطلبة مجهزة بكافة متطلبات السلامة العامة وتتميز هذه الوسائل باللون البرتقالي لوسائط النقل المدرسي المرخصة إضافة الى حواجز على نوافذ هذه الحافلات .


وأكدت الدكتورة وشاح انه في حال ضبط أي مركبة تقوم بنقل الطلاب بخلاف الحافلات المشار إليها هي مخالفة وتعرض أبناءنا الطلبة للخطر لافتقارها لأدنى وسائل السلامة العامة.

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