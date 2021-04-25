الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن يوقف الرحلات من الهند

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وزير المالية

تأجيل أقساط السلف الطارئة للعاملين بـ”التربية”

الملك يثني على جهود متطوعين ورياديين

هيئة النقل تستقبل 3360 طلباً للتوصيل المنزلي

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

وزير التنمية الاجتماعية يدشن مشروع رمضان الأمل

عودة حركة السفر في معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها

اليرموك تحصل على 3 جوائز عالمية من مركز الأرض

الأحد، 25-04-2021 06:02 م

هيئة النقل تستقبل 3360 طلباً للتوصيل المنزلي

2202124142636896725907



الوكيل الاخباري - قالت مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبير المجالي، إن الهيئة تلقت 3360 طلبا لتقديم خدمات التوصيل المنزلي (الديلفري) ضمن ساعات الحظر الجزئي.
اضافة اعلان

وأوضحت المجالي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الهيئة استقبلت الطلبات بعد أن فتحت باب التقديم حتى 20 نيسان أمام مشغلي مركبات التكسي والسرفيس لتقديم خدمات التوصيل المنزلي أسوة بشركات التوصيل المختلفة.

وأكدت المجالي أن هذه الخطوة، التي ستعلن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المستفيدين منها، تهدف بالمحصلة إلى دعمهم والحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا على أعمالهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202124221935796391230

الأردن يوقف الرحلات من الهند

1619363148176

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وزير المالية

وزارة التربية والتعليم

تأجيل أقساط السلف الطارئة للعاملين بـ”التربية”

ff

الملك يثني على جهود متطوعين ورياديين

4202123155414173175371

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

1-1432214

القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

أخبار متعلقة
102020216856604710052

سيناريو محتمل بشأن الغاء حظر الجمعة وتقليص ساعات الحظر الجزئي

1886fb19-2600-4853-8cf4-7c0fde9ffebc

وزير النقل لـ الوكيل : السماح للسرفيس والتكسي بالعمل اثناء الحظر الجزئي ليلاً لتوصيل الطلبات

4aaeb4ba-6264-422e-87c4-58ba903cd01f

الامن : خلال الحظر الشامل تعاملنا مع 16 الف مكالمة

320212921557704014196

مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي في رمضان

3202124161213909137053

اخلاء سبيل مَوقوفي اربد على خلفية قيامهم بكسر الحظر

320212020514204481388

ضبط 95 شخصا خالفوا الحظر الشامل في إربد