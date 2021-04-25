هيئة النقل تستقبل 3360 طلباً للتوصيل المنزلي



الوكيل الاخباري -

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قالت مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبير المجالي، إن الهيئة تلقت 3360 طلبا لتقديم خدمات التوصيل المنزلي (الديلفري) ضمن ساعات الحظر الجزئي.وأوضحت المجالي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الهيئة استقبلت الطلبات بعد أن فتحت باب التقديم حتى 20 نيسان أمام مشغلي مركبات التكسي والسرفيس لتقديم خدمات التوصيل المنزلي أسوة بشركات التوصيل المختلفة.وأكدت المجالي أن هذه الخطوة، التي ستعلن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المستفيدين منها، تهدف بالمحصلة إلى دعمهم والحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا على أعمالهم.