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الثلاثاء، 27-07-2021 02:25 م

هيئة النقل تعد خطة لمراقبة تقيد وسائط النقل بأمر الدفاع رقم 32

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الوكيل الإخباري - أعدت هيئة تنظيم النقل البري بالتعاون مع مديرية الأمن العام خطة لرصد تقيد سائقي مركبات النقل العام بأخذ مطعوم فيروس كورونا.

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وقال مدير عام الهيئة طارق الحباشنة لوكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة أعدت خطة عمل ميدانية من خلال اللجنة الرقابية المشتركة مع مديرية الأمن العام لرصد تلقي سائقي مركبات النقل العام للجرعة الأولى والثانية من مطعوم فيروس كورونا. وأضاف أن الخطة تشمل أيضا رصد التزام العاملين في وسائط النقل بإحضار شهادة فحص (بي سي آر) لمن تخلف عن تلقي الجرعة الثانية من المطعوم ولم تمض عليها مدة 72 ساعة بحسب ما ورد في أمر الدفاع رقم 32.


وأكد أن الهيئة ترصد وتشدد الرقابة على تنفيذ أوامر الدفاع المتعلقة بوسائط النقل العام من ارتداء الكمامة ووجود القاطع بين السائق والركاب. وأهاب الحباشنة بسائقي مركبات النقل العام الالتزام بما ورد في أمر الدفاع رقم 32 الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 آب المقبل، مبينا أن من يخالف أمر الدفاع من سائقي مركبات النقل العام سيعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.

 




 

 


 

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