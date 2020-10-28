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الأربعاء، 28-10-2020 02:20 م

هيئة النقل توضح حول مستخدمي المواصلات في إربد والزرقاء وجرش

حافلات لنقل الركاب في عمان - (الغد)


الوكيل الإخباري- أظهرت مؤشرات شبكة النقل العام أن مستخدمي وسائط النقل العام في محافظات إربد والزرقاء وجرش يستقلون المواصلات بمعدل 3.1 و 5 و 6 دقائق على التوالي.

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وأشار مقياس وقت الانتظار في المؤشرات التي نشرتها هيئة تنظيم النقل البري أخيرا، إلى أن المستخدمين في إربد ينتظرون ما معدله 3.1 دقائق إلى نصف ساعة كحد أعلى حتى استقلالها، بينما ينتظر مستخدمو الزرقاء 5 دقائق إلى ساعة وربع بحد أعلى، فيما بلغ معدل استقلال مستخدمي جرش 6 دقائق وبحد أعلى ساعة ونصف الساعة.


واحتسب المقياس بناء على تقدير مستخدمي وسائط النقل العام، ووزعت استبيانات على المستخدمين ممن لا تقل أعمارهم عن 15 عاما داخل وسائط النقل، وأجابوا على أسئلة تتعلق بالوقت المستغرق في انتظار وسيلة النقل لحين ركوبها.


وأورد مؤشر كثافة الشبكة في مؤشرات شبكة النقل العام بحساب مجموع أطوال خطوط النقل العام دون تكرار إلى مساحة المدينة، أن ما نسبته 75.1% من المناطق الداعمة للنقل العام مخدومة في إربد، أي أن أكثر من ثلاثة أرباع المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة تخدم بالنقل العام.


وأظهر المؤشر ذاته، أن ما نسبته 81.8% من المناطق الداعمة للنقل العام مخدومة في الزرقاء، ما يعني أن معظم المناطق المولدة والجاذبة للرحلات مخدومة بالنقل العام، فيما بلغت النسبة في جرش 85.5%.


وتأتي هذه المؤشرت ضمن مشروع بناء القاعدة الجيومكانية للهيئة في المرحلة الأولى التي شملت محافظات إربد والزرقاء وجرش، فيما سيشمل المشروع بقية محافظات المملكة في المراحل الثلاث اللاحقة.



 




 

 


 

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