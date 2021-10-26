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الثلاثاء، 26-10-2021 04:01 م

هيئة النقل: مكتب صرف موحد لحل مشاكل أجور النقل

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الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن استحداث مكتب صرف موحد لحل مشاكل أجور النقل التي يعاني منها المشغلون.

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وقال مدير عام الهيئة، طارق الحباشنة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن استحداث المكتب يأتي بعد اجتماع مع لجنة قطاع الحاويات التي تضم ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع نقل الشاحنات كافة، مبينا أن المكتب سيكون بالشراكة بين قطاع نقل الشاحنات والتخليص وبإشراف مباشر من هيئة تنظيم النقل البري.


وتوقع الحباشنة أن يسهم المكتب بتوفير أجور عادلة وحقيقية للعاملين في قطاع نقل الشاحنات، وأن يكون أداة استثمارية تنعكس عائداتها على العاملين في القطاع. وأشار إلى أن الهيئة بصدد تعديل الحد الأدنى لأجور النقل ليتوافق مع التكاليف الحقيقية لعملية النقل.

 

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