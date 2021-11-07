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الأحد، 07-11-2021 09:33 م

هيئة تنشيط السياحة: الطلب على الأردن سياحيا كبير وفوق المتوقع

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الوكيل الاخباري - اعتبر مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، الأحد، أن الطلب على الأردن سياحيا "كبير وفوق المتوقع"، مشيرا إلى طيران منخفض التكلفة قادم للمملكة من معظم الدول الأوروبية.

وتحدث عربيات لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على قناة المملكة، عن مشاركة في المعرض السياحي العالمي الأول بعد جائحة كورونا في لندن لحوالي 17 مكتب سياحة وافدة، لافتا النظر إلى أن "التغذية الراجعة من المكاتب أن هناك طلبا جيدا على الأردن وبدأنا في التعافي" من آثار جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هناك 4 شركات طيران تتحرك من باريس إلى عمّان معتبرا أنها "مؤشرات جيدة"، مضيفا أن هناك "طلبا من السوقين الأميركي والإيطالي".

وتوقع عربيات أن يبلغ عدد السياح القادمين إلى عمّان والعقبة خلال الشهرين المقبلين والعام المقبل 220 ألفا.

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