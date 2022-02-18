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الجمعة، 18-02-2022 02:51 م

هيئة تنشيط السياحة: رسائل إيجابية بعد إعلان إجراءات الحكومة التخفيفية

بترا


الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، كان لها الأثر الإيجابي على المهتمين في زيارة المملكة، حيث رصدت هيئة تنشيط السياحة رسائل إيجابية حول العالم لهذه القرارات والإجراءات.

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وقال عربيات في بيان صحفي للهيئة، اليوم الجمعة، إن الهيئة عممت قرار الحكومة بشأن الإجراءات التخفيفية على شركائها حول العالم، لافتا الى أن الهيئة مستمرة في حملاتها التسويقية للمملكة حول العالم بهدف زيادة النشاط السياحي للمملكة خلال الفترة القادمة .


وتوقع أن تشهد الحركة السياحية نشاطاً في الفترة القادمة، مؤكداً نجاح التشاركية التي أنتهجتها الهيئة مع القطاع الخاص.

 




 

 


 

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