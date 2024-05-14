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الثلاثاء، 14-05-2024 03:16 م

هيئة تنشيط السياحة: لم ندفع أي مبالغ مالية لأي مؤثر عالمي

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات أن الهيئة لم تقم بدفع أي مبالغ مالية لأي مؤثر عالمي للترويج للسياحة في الأردن.

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وقال عربيات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تستضيف المؤثرين العالميين للترويج للمواقع السياحية في المملكة، ويتم استضافة المؤثر من خلال منحه تذاكر السفر وتوفير الإقامة لها.

 

وأضاف أن معظم حالات استضافة المؤثرين العالميين يتم توفير فيها تذاكر السفر وتكاليف الإقامة مجانا من قبل شركات الطيران والفنادق.

 

وأشار عربيات إلى أن هناك معايير واضحة لاستضافة المؤثرين من أجل تقديم تجربة فريدة ونقل واقع السياحة في الأردن، أهمها ألا يكون محتوى هذا المؤثر يثير أي حفيظة لدى الأردنيين وأن يكون مختصا بمحتوى السياحة.

 

 




 

 


 

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