هيئة تنظيم الاتصالات توافق على منح 5 رخص بريد جديدة

الوكيل الإخباري-

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قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخرا الموافقة على منح 5 رخص مشغل بريد خاص فئة محلي لمدة 5 سنوات لعدد من الشركات وذلك في ضوء استكمالهم لجميع متطلبات وشروط منح الرخصة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007 ونظام ترخيص مشغلي البريد وتعديلاته.وبين الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس بسام فاضل السرحان، أن قرارات منح الموافقات على الرخص الجديدة جاءت شريطة ان تقوم الشركات والمؤسسات بدفع الرسوم السنوية المقررة للرخصة والالتزام بمباشرة العمل بشكل فعلي خلال مدة لا تزيد على 4 شهور من تاريخ منح الرخصة واعلام الهيئة بذلك حال المباشرة، وتزويد الهيئة بإجراءات معالجة الشكاوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ منح الرخصة، بالإضافة الى ضرورة تقيد الشركات بأحكام قانون الخدمات البريدية وكافة التعليمات والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة والتقيد التام بالالتزامات المنصوص عليها في الرخصة الممنوحة لهم.وأضاف السرحان ان قطاع البريد في الأردن يشهد تطورا ملحوظا من خلال اتساع الخدمات المقدمة نظراً للظروف التي مرت بها المملكة وما فرضته جائحة كورونا، في المقابل ساهمت التجارة الالكترونية في زيادة عدد الشركات التي تقدم الخدمات البريدية وذلك لاعتمادها بشكل أساسي على توصيل طلبات التجارة الالكترونية من خلال تطبيقات الهواتف الخلوية والمتاجر الإلكترونية.وأكد حرص الهيئة على مواكبة التطورات الحاصلة عالميا في تقديم الخدمات للمواطنين، وعكس تلك التطورات محليا وتوظيفها بالشكل الذي يراعي مصالح المستفيدين من تلك الخدمات.