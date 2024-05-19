هيئة تنظيم الطيران تشارك في اجتماع الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - تشارك هيئة تنظيم الطيران المدني برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، في الاجتماع السابع لرؤساء ومدراء الطيران المدني في الشرق الأوسط، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي للشرق الأوسط.

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ويعقد الاجتماع اليوم وغدا في الرياض، ويشارك فيه رؤساء ومديرو عموم سلطات الطيران المدني في دول الشرق الأوسط، والعديد من دول العالم ومنظمات قطاع الطيران المدني الإقليمية والدولية.



وفي بيان للهيئة اليوم الأحد، تم مناقشة وبحث العديد من القضايا ذات العلاقة بتطوير قطاع الطيران المدني على المستوى الدولي عامة، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، بما يتواءم مع التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والتحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني.



كما سيتم مناقشة البنود الناشئة عن الاجتماعات السابقة، إلى جانب استعراض آخر التطورات العالمية في مجالي سلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية، وحماية البيئة والتنمية الاقتصادية للنقل الجوي والتخطيط الاستراتيجي ودعم التنفيذ، وآلية توظيف البرامج التدريبية في عملية تحسين وتطوير هذه المجالات.



يذكر أن أعمال الاجتماع تنعقد على هامش مؤتمر مستقبل الطيران للعام 2024، الذي يشكل منصة عصرية لاستشراف المستقبل وصناعة الرؤى واستدامة قطاع الطيران المدني، بمشاركة وحضور عدد كبير من مديري ومسؤولي هيئات الطيران المدني والمعنيين بقطاع الطيران في المنطقة.

