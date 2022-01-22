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السبت، 22-01-2022 06:45 م

هيئة تنظيم قطاع النقل البري تعلق دوامها الأحد والإثنين

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الوكيل الاخباري - قرر رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري، طارق الحباشنة، تعليق الدوام الرسمي بالهيئة ليومي الأحد والإثنين.

وقال الحباشنة في تعميم له " يرجى العلم بانه تقرر تعليق الدوام ليوم غد الاحد والاثنين بسبب الاصابات بفيروس كورونا لعدد من الزملاء متمنيين لهم الشفاء العاجل، وعلى جميع الموظفين اجراء الفحص يوم غد في المراكز الصحية وتزويدنا بالنتائج على ان تكون بتاريخ جديد..ولن يقبل دخول اي موظف الى مبنى الهيئة بدون فحص سلبي..ولكم دوام العافية والصحة" .

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