الوكيل الاخباري - بحثت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، خلال استقبالها، اليوم الإثنين، عددا من خبراء الوكالة التونسية للتعاون الفني، تنفيذ مشروع "جنوب – جنوب" بين الحكومة (ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي) والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي .

اضافة اعلان



وأكدت الفاعوري، استعداد الهيئة لتقديم أوجه الدعم والإسناد بما يكفل نجاح المشروع ويسهم في تعزيز أهدافه الرامية إلى تكريس التعاون بين بلدان الجنوب، وتطوير النظم المؤسسية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.