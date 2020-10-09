هيئة حماية المستهلك تعزز الرقابة البيئية

الوكيل الإخباري- قال وزير البيئة والزراعة المكلف في حكومة تصريف الأعمال الدكتور صالح الخرابشة، أن مشروع قانون هيئة الجودة وحماية المستهلك يعزز الرقابة البيئية كونه يؤمن جهة مختصة ومتفرغة للرقابة ومنح التراخيص للمنشآت.

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وأكد الدكتور الخرابشة، اهمية إدراك هيئة الجودة وحماية المستهلك لما أوكل اليها من مهام وصلاحيات من وزارة البيئة لكي تقوم بمسؤولياتها على مستوى عال من الكفاءة والمهنية ونجاح تجربتها وحماية المستهلك.



واشار الى أن إنشاء الهيئة لا يعني إنتقال الملف كاملا اليها، وإنما تحويل الصلاحيات التي تأخذ من وقت كادر الوزارة لتتفرغ لإدارة ملفات بيئية أخرى وتحقيق الهيئة لآلية توزيع الأدوار بينها وبين وزارة البيئة.



واكد، حرص وزارة البيئة على نجاح إدارة الملف البيئي بغض النظر عن حجم الصلاحيات الممنوحة للوزارة، مشيراً الى أن ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية حول انتقاد الإجراءات الحكومية بنقل بعض الصلاحيات لهيئة الجودة وحماية المستهلك، هو كلام عارٍ عن الصحة.



