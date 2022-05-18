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الأربعاء، 18-05-2022 08:49 م

هيئة شباب كلنا الأردن بإربد تنظم حملة نظافة شاملة

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، وبالتعاون مع بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، حملة نظافة شاملة في محيط مجمع الدوائر ومنطقة النزهة.

وقال منسق هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، سامر مراشدة، خلال حديثه لـ "بترا"، إن هذه الحملة نظمت بمشاركة 50 متطوعا ومتطوعة من شباب الهيئة، حيث قام المتطوعون بعمل حملة نظافة شاملة، استهدفت تنظيف ساحات المجمع الداخلية والخارجية وإزالة الأعشاب الضارة حول الطرقات الرئيسية والفرعية ودهان بعض الأطاريف.

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