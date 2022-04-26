هيئة شباب كلنا الأردن تنفذ برنامج رمضان الخير في وطن الخير

الوكيل الإخباري - نفذت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في محافظة العاصمة، عدداً من الأنشطة الرمضانية الخيرية بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة الرسمية والقطاع الخاص تحت شعار "رمضان الخير في وطن الخير".

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وقال منسق الهيئة في محافظة العاصمة عثمان العبادي، إن هذه الأنشطة التطوعية تشمل مختلف الجوانب البيئية والإنسانية والصحية والمجتمعية، والرامية لخدمة المجتمع والقطاعات ذات التحديات، وتهدف إلى استثمار أوقات الشباب وإبداعاتهم خلال شهر رمضان الفضيل وتعزز من مبادئ التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وتخلل هذه الأنشطة برنامج توعوي يعظم القيم المجتمعية الإيجابية لدى الشباب المستفيدين ومنها الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني، واحتفال عبر عن الفرحة بمناسبة عودة جلالة الملك عبدالله الثاني بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة.

كما اشتمل البرنامج ايضا على توزيع طرود الخير على الأسر العفيفة، وتنفيذ افطارات رمضانية وكسوة للأطفال مصاحبة لفقرات ترفيهية وتوعوية للأطفال، وزيارات لدور المسنين، والتبرع بالدم.

يذكر أن هذه الأنشطة المتنوعة مستمرة طيلة الشهر الفضيل وتنفذ من قبل فرق عمل الهيئة التطوعية في العاصمة والمحافظات كافة.