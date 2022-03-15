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الثلاثاء، 15-03-2022 12:41 م

هيئة مستثمري المناطق الحرة تنتخب مجلس إدارتها اليوم

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الوكيل الإخباري - تنعقد انتخابات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة، اليوم الثلاثاء، لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة.

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ويخوض المنافسة كتلتان من 17 مرشحا، في حين أن عضوية مجلس الإدارة تتكون من 10 أعضاء بالإضافة لرئيس الهيئة.


وبحسب بيان الهيئة، اليوم الثلاثاء، تتألف الهيئة العامة من نحو 1000 مستثمر يحق لهم الانتخاب والمشاركة بموجب النظام الداخلي.


ويشرف على الانتخابات وزارة الداخلية، حيث يترأس لجنة الانتخاب مساعد المحافظ احمد الجبور.


ويشار إلى أن الهيئة تعمل على رعاية مصالح الأعضاء وتنظيم شؤونهم وتنسيق جهودهم وخلق مجالات للتعاون فيما بينهم بما يعود عليهم بالنفع، والدفاع عن حقوق المستثمرين وتمثيل مصالحهم أمام جميع الدوائر والجهات المعنية.


ويضاف الى ذلك، المشاركة مع الجهات المعنية بشؤون المناطق الحرة باتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالاستثمار بالمناطق الحرة، والعمل على تفعيل دور المناطق الحرة الأردنية لدعم الاقتصاد الأردني وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في المناطق الحرة الأردنية.

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