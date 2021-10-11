الإثنين 11-10-2021
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هيكلة لأمانة عمّان تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين

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الإثنين، 11-10-2021 06:45 م

هيكلة لأمانة عمّان تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين

أمانة عمان


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، الاثنين، عن وجود هيكلة للأمانة تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين.

وصادقت اللجنة، في جلستها التي عقدت، الاثنين، برئاسة يوسف الشواربة، على القرارات المدرجة بجدول الأعمال.

ووافقت اللجنة على توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بخصوص تبادل المعلومات المستخلصة من معالجة وتنظيم البيانات بما فيها المعلومات الجغرافية لغايات استخدامها في العمل الرسمي.

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