هيكلة لأمانة عمّان تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس لجنة أمانة عمّان يوسف الشواربة، الاثنين، عن وجود هيكلة للأمانة تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين.



وصادقت اللجنة، في جلستها التي عقدت، الاثنين، برئاسة يوسف الشواربة، على القرارات المدرجة بجدول الأعمال.



ووافقت اللجنة على توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بخصوص تبادل المعلومات المستخلصة من معالجة وتنظيم البيانات بما فيها المعلومات الجغرافية لغايات استخدامها في العمل الرسمي.

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