وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة، واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

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وأهابت سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع ادارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة علما بأنه يتم استقبال الاتصالات والملاحظات على كافة أرقام الطوارئ ادارة مصادر مياه الاغوار الشمالية والوسطى.