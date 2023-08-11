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الجمعة، 11-08-2023 07:47 م

وادي الأردن: زيادة ساعات التزويد المائي لمواجهة الموجة الحارة

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الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لسلطة وادي الأردن، منار محاسنة، الجمعة، إن السلطة ستقوم بتزويد المزارعين في مناطق الأغوار الزراعية بكميات من المياه الإضافية خلال موجة الحر المتوقع أن تؤثر على الأردن بدءا من السبت.

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وأوضحت محاسنة، إن المناطق المستهدفة هي "الوحدات الزراعية في مناطق الأغوار التي تمتد من الشونة الشمالية إلى دير علا والشونة الجنوبية والأغوار الجنوبية" التي تحتاج إلى مياه إضافية خلال هذه الفترة، وحسب النمط الزراعي وكميات المياه المتاحة.


ويتأثر الأردن بدءا من السبت بكتلة هوائية حارة مع توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة (7-9) درجات مئوية بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

 




 

 


 

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