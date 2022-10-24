الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 12:49 م

وادي الأردن: كميات ضئيلة من المياه دخلت السدود ومن المبكر الحكم على الموسم المطري

112


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكدت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة أن كميات المياه التي دخلت السدود خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة مؤخرا، كانت ضئيلة.

اضافة اعلان


وقالت المحاسنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمطار التي تهطل في هذا الوقت تروي الأرض ولا تتشكل على إثرها السيول والمياه الجارفة التي بدورها تدخل السدود بكميات كبيرة.


وأضافت أنه من المبكر الحكم على الموسم المطري في الوقت الحالي، وأن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، وبالتأكيد عند تشكل السيول بفعل الهطول المستمر فإن الكميات التي سترفد السدود ستكون كبيرة.


وكانت تأثرت المملكة مؤخرا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تساقطت الأمطار في مناطق متفرقة، وكانت غزيرة مصحوبة بالرعد في بعض الأحيان، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الدفاع المدني 4

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

10202223215935962330034

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

10202222174157374921004

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الأمن العام

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

أخبار متعلقة
632fe040aa2b8

الحنيفات: مستعدون لاستضافة مرصد إقليمي للأمن الغذائي

jordon_0

سوريا تدعو لتسهيل انسياب السلع مع الأردن والعراق ولبنان

245447163_299452985341092_6807661434319822373_n

الثقافة تنفي حديث النجار عن "أقليات" في الأردن

ltzlyl_mn_lnw_lshff

إدارة السير: اعتماد الكشف الحسي لتقييم نسبة تظليل المركبات

image (3)

الدباس رئيسا لجمعية مصنعي مستحضرات التجميل

6238df7891922

اجتماع عربي في عمّان الأحد يركز على تعزيز الأمن الغذائي