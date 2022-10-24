وادي الأردن: كميات ضئيلة من المياه دخلت السدود ومن المبكر الحكم على الموسم المطري

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكدت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة أن كميات المياه التي دخلت السدود خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي أثرت على المملكة مؤخرا، كانت ضئيلة.

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وقالت المحاسنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمطار التي تهطل في هذا الوقت تروي الأرض ولا تتشكل على إثرها السيول والمياه الجارفة التي بدورها تدخل السدود بكميات كبيرة.



وأضافت أنه من المبكر الحكم على الموسم المطري في الوقت الحالي، وأن فصل الشتاء لم يبدأ بعد، وبالتأكيد عند تشكل السيول بفعل الهطول المستمر فإن الكميات التي سترفد السدود ستكون كبيرة.



وكانت تأثرت المملكة مؤخرا بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تساقطت الأمطار في مناطق متفرقة، وكانت غزيرة مصحوبة بالرعد في بعض الأحيان، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

