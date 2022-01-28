وادي الأردن: مشروع استثماري كبير مرتقب في سد الكرامة

الوكيل الإخباري - قالت أمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة، الجمعة، إن سد الكرامة غير مستخدم نهائيا منذ أكثر من 24 عاما بسبب الملوحة العالية لمياه البحيرة وطبيعة التربة "المالحة" التي أُنشئ السد عليها، وبالتالي أُخرج السد من موازنة السدود المائية، وسيُعلَن لاحقا عن "مشروع استثماري كبير" في السد.

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وتبلغ السعة التخزينية التصميمية لسد الكرامة 55 مليون متر مكعب، وفق تصريح محاسنة، والتي أوضحت أن السد أُنشئ عام 1997، وغير مستخدم نهائيا من تاريخ تشغيله، فأُخرج سد الكرامة من موازنة السدود المائية.



وتعمل سلطة وادي الأردن على إعداد وثيقة عطاء لطرح موقع سد الكرامة للاستثمار، وسيُعلن عن طرح الموقع للاستفادة من مياه البحيرة، وستكون هناك محطة تحلية لأغراض تخضير وتشجير المنطقة وتجميلها ضمن مكونات وثيقة العطاء.



ويُعلن خلال الأسابيع المقبلة عن "المشروع الاستثماري الكبير" وستكون منطقة جاذبة للاستثمار.



وذكرت محاسنة: "عند اختيار أي موقع لإنشاء سد، تُجرى دراسات جيولوجية ودراسات جيوفيزيائية، وهذه الفحوص تكون قبل إنشاء السد لكن السد حاليا قائم، وهناك رغبة بالاستفادة من وجوده كونه غير مستغل نهائيا وسيُطرح للاستثمار".



وقالت إن "الهدف اليوم هو تحويله لفرصة نجاح".

(المملكة)