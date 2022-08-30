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الثلاثاء، 30-08-2022 10:55 ص

واصف: الاهتمام بالموسيقى رافق بناء الدولة الأردنية منذ نشأتها

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الوكيل الاخباري- قال مدير إذاعة الجامعة الأردنية أستاذ التربية الموسيقية الدكتور محمد واصف، إن الاهتمام بالموسيقى رافق بناء الدولة الأردنية منذ نشأتها، بدءا من قرار الملك عبد الله الأول المؤسس، تأسيس موسيقات الجيش، وتبع ذلك إنشاء الإذاعة الأردنية، التي استطاعت احتضان مواهب تمكنت من تشكيل ملامح للأغنية الأردنية محليًّا وعربيًّا.

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وأكد واصف، خلال حوارية ضمن سلسلة الحوارات الثقافية والنقدية التي أطلقتها وزارة الثقافة في المركز الثقافي الملكي، أمس الاثنين، ضرورة أن تخرج الموسيقى الأردنية من بوتقة الأغنية إلى آفاق موسيقية أوسع وتجددها، موضحًا أهمية أن تعود حصة التربية الموسيقية إلى المدارس واعتمادها كمادة مرقومة على كشف العلامات، لما للموسيقى من أثر إيجابي على الأفراد والمجتمعات "باعتبار أن ليس هناك حضارة تشكلت دون اهتمام بالموسيقى" .


وأشار خلال الحوارية التي أدارها الناقد الفني، الدكتور مازن عصفور، إلى أن الموسيقى حاجة موجودة في تفاصيل الحياة جميعها، لكنها بحاجة للاهتمام بها كموسيقى وليس كأغنية فقط، مشددا ان على المؤسسات المعنية بالفن والثقافة دعم الفعل والحالة الموسيقية في الأردن، باعتبار أننا نمتلك موروثًا موسيقيًا مميزًا.


ودار نقاش موسع في الحوارية استعرضت فيها هموم الموسيقى والدور المطلوب لإعادة الألق للموسيقى الأردنية.



 




 

 


 

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