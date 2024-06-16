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الأحد، 16-06-2024 06:55 م

وافتهما المنية أثناء الحج .. التربية تنعى اثنين من كوادرها

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الوكيل الإخباري - نعت وزارة التربية المعلم طارق يوسف محمود البستنجي، مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، والمشرف التربوي محسن محمد خليف العظمات، مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق، اللذين وافتهما المنية أثناء تأدية فريضة الحج.

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وجاء في نص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ينعى معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، وعطوفة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وعطوفة الأمين العام للشؤون المالية والإدارية الدكتورة سحر شخاترة، بمزيد من الحزن والأسى وفاة الزميلين المعلم طارق يوسف محمود البستنجي، مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، والمشرف التربوي محسن محمد خليف العظمات، مديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق، اللذين وافتهما المنية أثناء تأدية فريضة الحج"


اللهم ارحم الفقيدين وأفرغ على ذويهما الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.






 




 

 


 

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