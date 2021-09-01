الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

استياء شعبي بعد وضع طفل متوفى داخل صندوق كرتوني في البشير

وزارة البيئة تتسلم طائرة ضمن مشروع الرصد الوطني

2646 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

السياحة تدعو المنشآت السياحية للالتزام بأوامر الدفاع والبروتوكولات الصحية

تخفيض مخصصات أعلاف مربي الماشية 20 %

إلقاء القبض على مطلوبين اثنين في الزرقاء

الحكومة: منهاج جديد لتعزيز المهارات الرقمية لطلبة المدارس

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب يغادر إلى بغداد

بوتين يحقق حلم الطفولة

الأربعاء، 01-09-2021 11:54 ص

وافد مصري يهدد بحرق زوجته وأطفاله في عمان

8202124143815708238766


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني أن وافدا مصريا هدد صباح الأربعاء، بحرق أطفاله في حي نزال بالعاصمة عمان.

ولفت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن خلافاً نشب بين الوافد وزوجته ، فتوجه الى المطبخ وفتح أسطوانة الغاز ، مهددا بحرق المنزل ومن بداخله.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في هذا الأمر ، حيث توجّهت إلى المكان والسيطرة على الحادثة وحل الخلاف بين الوافد وزوجته .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_5_18_22_19_56_187

استياء شعبي بعد وضع طفل متوفى داخل صندوق كرتوني في البشير

w

وزارة البيئة تتسلم طائرة ضمن مشروع الرصد الوطني

سوق

2646 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

8202125172859345966032

السياحة تدعو المنشآت السياحية للالتزام بأوامر الدفاع والبروتوكولات الصحية

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

تخفيض مخصصات أعلاف مربي الماشية 20 %

سجن

إلقاء القبض على مطلوبين اثنين في الزرقاء

أخبار متعلقة
تفاؤل

أحداث مؤسفة تشهدها المملكة خلال اليومين الماضيين

resize

درجات الحرارة في عمان لامست الـ 40 الخميس

1560781567935-1

تواصل فاعليات معسكرات المراكز الشبابية في عدد من المحافظات

62021422233952238786

اعلان هام من السفارة الأميركية بالأردن حول التأشيرات

8202114113223797853343

ياسر العدوان محافظاً للعاصمة

820214122135604146330

العثور على جثة أربعيني في محل تنجيد بعمان