وافد مصري يهدد بحرق زوجته وأطفاله في عمان

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني أن وافدا مصريا هدد صباح الأربعاء، بحرق أطفاله في حي نزال بالعاصمة عمان.



ولفت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن خلافاً نشب بين الوافد وزوجته ، فتوجه الى المطبخ وفتح أسطوانة الغاز ، مهددا بحرق المنزل ومن بداخله.



وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في هذا الأمر ، حيث توجّهت إلى المكان والسيطرة على الحادثة وحل الخلاف بين الوافد وزوجته .

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