والدة العميد عادل الوهادنة في ذمة الله

الوكيل الإخباري - انتقلت إلى رحمته تعالى، اليوم السبت، الحاجه شفاقه خليل الفراج (ام عادل)، والدة مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للشؤون الطبية العميد الدكتور عادل الوهادنة.

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والحاجة الفراج، أرمله المرحوم الحاج محمد السليم الوادي الوهادنه ووالدة كل من العميد الدكتور عادل الوهادنه ووالده الدكتور عاهد الوهادنه امين عام وزارة التعليم العالي سابقا والمهندس عدنان الوهادنة.



ويتقدم ذوو المتوفاة بأحر التعازي لأبناء الفقيدة وآل الفراج الكرام بأحر مشاعر الحزن والمواساة، تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهمكم جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

