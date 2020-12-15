والد الشاب الأردني المعتدى عليه في امريكا يروي تفاصيل الحادثة

الوكيل الاخباري -

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أجريت للمواطن الأردني حسام المعايعة، الاثنين، عملية جراحية "ناجحة" في منطقة البطن بعد تعرضه لإطلاق نار أمام بيته في مدينة هاموند في ولاية إنديانا الأميركية منذ 12 يوما.وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قالت الاثنين، إنها تتابع حادثة تعرض أردني لإطلاق نار في ولاية إنديانا الأميركية، بعد إصابته بطلقات نارية أدخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووضعه العام مستقر.يقول أكرم المعايعة والد حسام لـ "المملكة" إن نجله تعرض أمام منزله إلى 8 عيارات نارية من شخصين مقنعين، بعد أن سلبا منه متعلقات شخصية وبدون مقاومة من نجله."ذهب ابني من بيته إلى منطقة تبعد عن المنزل 20 دقيقة، لكن شخصين كانا يتبعانه حتى عاد إلى منزله وفق تحقيقات الشرطة التي استندت إلى كاميرات المراقبة"، بحسب والد حسام.اعترض الشخصان حسام (24 عاما) أمام بيته، وحاولا فتح المركبة التي كانت مغلقة، ليقوم أحدهما بإطلاق النار على زجاج المركبة، فاضطر حسام إلى عرض متعلقاته الشخصية ونقوده ومفاتيح المركبة على الشخصين حتى يتركوه وشأنه.وبعد أن استحوذ الشخصان على متعلقات حسام، صوب أحدهم سلاحه على رأسه وهو يفتش مركبته، قبل أن يطلق أحد الشخصين 8 عيارات نارية على حسام، ليصيبه برصاصة في الفك، و3 في منطقة البطن، واثنتين في ذراعه، فيما أصابت رصاصتان مركبة حسام، وفق والده.وقال الوالد إن والدة حسام وشقيقته سمعتا إطلاق النار وشاهدتا حسام مغشيا عليه أمام المنزل، لتصل الشرطة بعد دقيقتين من الاتصال بهم، فيما وصل الإسعاف بحلول 5 دقائق.الشرطة أجرت تحقيقاتها ولم تتمكن من القبض على الشخصين حتى الآن، فيما تتواصل السفارة الأردنية في واشنطن مع عائلة حسام المتواجدة في الولاية منذ 6 سنوات وأخبرتهم بمتابعة القضية واهتمامها بها.وتواصلت السفارة الأردنية مع الشرطة وحصلت على تقرير منهم.حسام الطبيب الذي ينوي الاختصاص في طب الأسنان، أُجريت له عملية جراحية "ناجحة" في منطقة البطن، لكنه لن يستطيع تناول الطعام لمدة شهر.