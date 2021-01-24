الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

الحاج فاضل حسن عشران العجارمة في ذمة الله

سمو الأمير علي ينعى مهنا الدرة

أمانة النواب تكشف حقيقة العوازل والاغطية الخشبية بالمجلس

وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي مهنا الدرة

المدارس الخاصة: مستعدون لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الثاني

تطورات ساخنة في قضية فتاة مستشفى الجامعة

والد الشهيد أحمد الزغول يروي للوكيل تفاصيل مؤثرة في حياة ابنه - صور

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

الأحد، 24-01-2021 02:15 م

لديه (4) أطفال

والد الشهيد أحمد الزغول يروي للوكيل تفاصيل مؤثرة في حياة ابنه - صور

1 (1)
الشهيد أحمد الزغول


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - ارتقى إلى السماء شهيدا ، ارتقى باسم الواجب وطنيا ، بعد أن استشهد أثناء آداء واجبه الرسمي ، ضمن القوة البحرية في مدينة العقبة.

اضافة اعلان
 

شهيد الواجب ، الوكيل أحمد فايز الزغول، ابن محافظة عجلون ، منطقة الفاخرة ، غادر الحياة ، باسم الشهادة ، فأضحى اسمه مكلّلا بالانتماء ، والولاء ، والتفاني ، ليقابل الله - جلّ وعلا - بوجه حسن ، الجمعة المنصرم .

 

(4) أطفال ينتظرونه 

يروي فارس الزغول ، عمّ الشهيد، مقتطفات من حياة الشهيد ، حيث أنّه يبلغ من العمر (31) عاما ، ولديه من الأبناء (3) أبناء وابنة ، يامن (12) عاما، أمين (9) أعوام ، فايز (5) أعوام ، وإلين (عامان ونصف).

 

يقول الزغول لـ"الوكيل الإخباري" : لقد كان أحمد شابا ملتزما ، خلوقا، يحب وطنه وعمله ، ولقد كان مثالا للشاب الذي يتواصل مع الآخرين من أجل مساعدتهم.

 

وزاد الزغول " تفاجأنا بخبر استشهاده الجمعة، خلال الغطس ، والحمد لله فلقد نال الشهادة ، وهذا تكريم من ربّ العالمين".

 

والد الشهيد يتحدّث

وأمام الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يحشره الله مع الشهداء والصّـديقين ، تحدّث والده فايز الزغول ، عن ابنه الذي احتضن جسده تراب الوطن الغالي ، وقال " لقد تحدثت إليه قبل وفاته ، وسألته عن موعد قدومه إلى عجلون حيث تعيش أسرته فأجابني أنه سيأتي السبت ، ولقد جاء مُحمّلا على الأكتاف يوم السبت ، فصدق أحمد".

 

مشاعر بين الفخر بالشهادة والحزن على فقدان فلذة كبده إلى الأبد ، كانت تسيطر على والد الشهيد ، لافتا أن أحمد كان قد وعد أطفاله بأن يصطحبهم إلى العقبة في زيارة خاصة لهم للترفيه عن أنفسهم ، ولكنه القدر .

 

وبيّن أن أبناء الشهيد غادروا عجلون إلى العقبة ، باصطحاب خالهم بعد استشهاد والدهم ، كنوع من الوفاء لروح الشهيد ، الذي شاء القدر أن يكون في قافلة الشهداء ، الذين قدّموا روحهم من أجل الوطن.

 

أشقاء الشهيد الثلاثة ، وشقيقاته الثمانية ، يجالسون ذكرياتهم مع أحمد ، على وقع الصدمة والفجيعة ، لرحيل شقيقهم فجأة ، عدا عن صور أبنائه التي أصبحت شاحبة على فراق والدهم .

 

(13) يوما لم يرَ عائلته

" منذ 13 يوما لم يأتِ أحمد لزيارتنا ، والجلوس معنا ، نتيجة لعمله في محافظة العقبة ، لكنه عاد إليها ، مكفّنا بعلم الأردن ، ليواري الثرى بعد الوداع الأخير في مقبرة القرية " ، وفق والد الشهيد.

 

وداع عسكري مهيب في مسقط رأسه

وقد شارك المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات،مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أمس السبت، في مراسم تشييع جثمان الشهيد الوكيل أحمد فايز الزغول إلى مثواه الأخير، بعد الصلاة عليه في مسجد الفاخرة/عنجرة بمحافظة عجلون.

 

عائلته وأصدقاؤه ومحبوه ، ودّعوا جنديا من جنود الوطن ، الذين عاهدوا بالله بالوفاء ، فكانت الشهادة حليفته ، حيث توشّحت صفحاتهم بالسواد ، ناعينه بعبارات مؤثّـرة .

 

نم قرير العين الشهيد أحمد الزغول ، فكم من شخص يستذكرك ويستذكر خصالك الحميدة ، وصدق الله العظيم حينما قال في محكم تنزيله " ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".









 




 

 


 

إقرأ ايضا
1611492504003

سمو الأمير علي ينعى مهنا الدرة

1611492504003

وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي مهنا الدرة

1220201910332571716283

المدارس الخاصة: مستعدون لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الثاني

3202027132232403271745

ايعاز عاجل من مدير الامن العام

120212220311538570681

3 لقاحات جديدة تستعد لدخول الاردن بعد الموافقة عليها

151889197658330800

تطورات ساخنة في قضية فتاة مستشفى الجامعة

أخبار متعلقة
1220192794247934119590

عجلون: إغلاق منطقة الإشارة عبين لارتفاع منسوب المياه

120219175151648732692

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

11

شاهد بالصور .. المستشفى الميداني لكورونا في العقبة

1202115185356445183192

ماضي : تحضيرات لأنشطة تسويقية على غرار كرنفال العقبة

112020524055990168009

بيان صادر عن سلطة العقبة الخاصة لتوضيح موعد الحملة الامنية الموسعة

76b8e13afa655dafa4ed3a37b489ebe4 (Custom)

بلدية عجلون تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة