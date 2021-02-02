والد ياسمين السويطي يروي تفاصيل وفاتها بحادث مفجع بعمان

الوكيل الاخباري -

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نفى الحاج توفيق سالم السويطي لمرصد مصداقيّة الإعلام الأردني "أكيد"، أنْ تكون ابنته "ياسمين" قد قَدِمت من محافظة الخليل بفلسطين المحتلّة قبل أسبوعين للزواج، وأنَّها توفيت في المستشفى، وأنَّ زوجها مصاب بإصابات خطيرة، مثلما تناقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي محليّة.وقال إنَّه مقيم في العاصمة الأردنية عمَّان، منذ نحو نصف قرن، تحديدًا منذ عام 1980، هو وعائلته وابنته "ياسمين" التي توفاها الله بعد تعرّضها هي وزوجها لحادث سير مؤسف وأليم.وأوضح أنَّها لم تأتِ من الخليل هي وزوجها لإتمام مراسم الزَّواج، كما نشرت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعيّ، وهي مقيمة معه، وتوفيت في مكان الحادث قبل وصولها إلى المستشفى، وأنَّ زوجها بصحة جيّدة وهو ما زال قيد المراقبة في المستشفى ولديه إصابات بسيطة وليست خطيرة كما تمَّ نشره.وأكد أنَّ زوجها كان هو السَّائق وتفاجأ ببركة ماء، وحاول أن يتجنّبها فانقلبت المركبة على جنبها، وتوفيت ابنته لحظة وقوع الحادث وقبل نقلها عبر سيّارة الإسعاف رحمها الله تعالى وأحسن مثواها.