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السبت، 24-10-2020 01:53 ص

وباء كورونا في المملكة .. عادات اجتماعية تغيرت واخرى اختفت

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - ساهم انتشار وباء كورونا في العالم بتغيير العديد من العادات والتقاليد بشكل جذري في الوقت الذي عمل فيه الوباء على الغاء عادات اخرى .

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في المملكة ومع بدء الحظر الشامل قبل عدة اشهر بدء تغيير العادات الاجتماعية والتي كان على راسها عدم التقبيل والمصافحة والغاء التجمعات الاجتماعية الكبيرة وحتى الصغيرة مما عمل على انشاء عادات جديدة تكيف المجتمع معها مع مرور الوقت .

 

العادات الجديدة ما بعد عهد كورونا كان منها ما هو مستحدث فعلى سبيل المثال لبس الكمامة كان مستهجنا في البداية الا انه مع مرور الوقت اصبح عادة لدى كثيرين .

 

السلام عن بُعد وعدم التقبيل ايضا كان حاله حال لبس الكمامة الا انه اصبح عادة مستحدثة كان سببها وباء كورونا .

 

ومن الاعراف الاجتماعية التي عمل الوباء على الغاءها تجمعات الاعراس والعزاء حيث وبقرارات حكومية لمصلحة المواطن تم الغاء هذه التجمعات للحد من انتشار وباء كورونا . 

 

عادات كثيرة ايضا ساهم وباء كورونا بتغييرها ولعل اهم ما غيره الوباء النظرة العامة للتعليم حيث ان التعلم عن بُعد كان له دور كبير في تغيير النظرة النمطية عن التعليم . 


 




 

 


 

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