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السبت، 19-12-2020 03:18 ص

وباء كورونا في المملكة يسيطر على مجريات أحداث 2020

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - مع قرب انتهاء العام 2020 الذي شهد احداثا لا تنسى يتطلع المواطنون الى بدء عام جديد يكون افضل .

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ولعل جائحة كورونا سيطرت على مجريات الاحداث خلال العام الحالي في العالم اجمع وفي المملكة بشكل خاص حيث اصبح الوباء الشغل الشاغل للعالم خاصة بعد تسجيل اعداد كبيرة من الوفيات والاصابات بهذا الفيروس .

 

عام 2020 حمل معه الكثير من الاحداث التي ستظل في ذاكرة الجميع ولعل فيروس كورونا احتل المرتبة الاولى في اهتمام جميع سكان العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص .

 

ويتطلع المواطنون الى بداية العام الجديد 2021 بشكل افضل في ظل امل كبير بان ينتهي هذا الوباء وتعود الحياة الى طبيعتها من جديد . 


 




 

 


 

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