وثيقة الجلوة تعيد 153 شخصا لمنازلهم في جرش

الوكيل الاخباري - قرر محافظ جرش، نايف الهدايات، الأحد، إعادة 153 شخصا إلى منازلهم ومناطق سكنهم داخل المحافظة، ذلك تنفيذا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي نصت على إعادة الأشخاص المجليين إلى مناطق سكناهم.

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وقال الهدايات، إنّ وثيقة الجلوة العشائرية ساعدت في إنهاء عدد من القضايا وساهمت في الصلح بقضايا، وإنهاء معاناة 153 شخصا تم إجلاؤهم خارج مناطق سكنهم.



وأضاف، أن العمل جارٍ على إتمام الصلح العشائري في 4 قضايا عشائرية أخرى داخل جرش. اظهار أخبار متعلقة



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