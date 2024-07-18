وجهاء البلقاء يستضيفون أعضاء حزب الاتحاد الوطني الأردني بدعوة كريمة من الكابتن نبيل الدباس

الوكيل الإخباري- استقبل وجهاء وأهالي ومؤثرون من محافظة البلقاء أعضاء حزب الاتحاد الوطني الأردني بدعوة كريمة من الكابتن نبيل الدباس وأقاربه.

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حضر اللقاء رئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان، وعضو المكتب السياسي الكابتن زهير الخشمان، وعضو المجلس المركزي الشيخ أيمن البداوي.



حث الكابتن نبيل الدباس الحضور على ضرورة التفكير مليًا قبل اختيار الحزب الذي سيمثلهم في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن حزب الاتحاد الوطني يُعد من الأحزاب الوطنية التي تسعى إلى تقديم المزيد من الازدهار والتقدم للأردن.



من جانبه، قال الكابتن محمد الخشمان إن حزب الاتحاد الوطني يقوم على عدة مبادئ أساسية، منها مبدأ التغيير الإيجابي والبناء على مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تطوير برامج تستند إلى الحاجة الاجتماعية وتعزز النمو الاقتصادي.



وأشار الكابتن زهير الخشمان إلى أن الحزب يصبو لتجسيد مبدأ التقارب البناء الذي يسعى لتعزيز سبل التواصل بين أعضاء الحزب والمواطنين لتلمس حاجاتهم، وخاصة شريحة الشباب التي تشكل النسبة الأكبر من المجتمع. وأكد على أهمية إشراك الشباب في العمل السياسي وإثبات قدرتهم على خوض هذه التجربة، حيث يعتبر نجاحهم نجاحًا للحزب وتحقيقًا لطموحه.



من جهته، أعرب الشيخ أيمن البداوي، عضو المجلس المركزي للحزب، عن شكره لهذه اللقاءات التي تتيح للحزب عرض برامجه وأفكاره وخططه الواقعية أمام الجمهور. وأكد على أهمية الأحزاب في المرحلة المقبلة وما تحمله من مبدأ التغيير.



يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعمل عليها الحزب للوصول إلى مختلف مناطق ومكونات المجتمع الأردني، لمتابعة تنفيذ خططه وتحقيق تطلعاته وتعزيز قدرته على تحقيق أهدافه الوطنية وتطوير المنظومة السياسية في الأردن ومستقبله.











































