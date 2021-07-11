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الأحد، 11-07-2021 01:43 م

وجهاء منطقة ببنين اللبنانية يشكرون الملك على تكفله بمعالجة الطفلة سهيلة

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الوكيل الإخباري - قدّم وفد من عائلة الكسار ووجهاء منطقة ببنين اللبنانية الشكر والامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني على المبادرة الإنسانية بالتكفل بمعالجة الطفلة سهيلة الكسار التي أصيبت برصاصة طائشة أمام منزلها شمالي لبنان، حيث وجّه جلالة الملك بنقلها للأردن لاستكمال علاجها.

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كما قدم الوفد الشكر إلى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللشعب الأردني، لما تلقته الطفلة كسار من اهتمام ورعاية طبية وإنسانية.


جاء ذلك خلال لقاء الوفد اليوم الأحد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، حيث عبر الوفد عن خالص شكرهم وعظيم امتنانهم لجلالة الملك على مبادرته ونقل الطفلة سهيلة، التي كان وضعها الصحي حرجا.


وضم الوفد، والد الطفلة محمد ناصر الكسار ورئيس بلدية ببنين الدكتور كفاح الكسار ورئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار، وكبير عائلة الكسار محمد رشاد.


وكان جلالة الملك وجّه في السادس عشر من شهر حزيران الماضي بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية لإخلاء الطفلة اللبنانية سهيلة، التي زارها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في المستشفى للاطمئنان على صحتها.

 




 

 


 

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