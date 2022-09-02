الجمعة 02-09-2022
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عجلون: انتخاب لجنة فرعية لنقابة الأطباء بالتزكية
الصحة تعلن مراكز فحص كورونا - أسماء
أكثر من 187 ألف مولود في الأردن خلال 2021
الامن العام؛ ارتفاع جرائم الاتجار بالمخدرات 23.3% العام الماضي
أخبار الشركات
أخبار الشركات
سامسونج للإلكترونيات تعزز مكانتها كشركة رائدة في تكنولوجيا الشاشات
سامسونج للإلكترونيات و برايم فيديو يقدمان مسلسل سيد الخواتم: خواتم القوة بجودة 8K
جامعة الحسين التقنيّة تعلن إطلاق منح صندوق دعم الطالب
كابيتال بنك وسوسيته جنرال - الأردن يؤكدان أن ليس لهما علاقة بقرار الحجز والذي يخص بنك سوسيته جنرال - لبنان فقط
كورونا
كورونا
الصين تعلن إغلاق مدينة يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة بسبب كورونا
دراسة: الجرعة العالية من مكملات الفولات تزيد خطر كورونا
إصابة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق بـ كورونا