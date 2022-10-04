الثلاثاء 04-10-2022
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الثلاثاء، 04-10-2022 08:39 ص

وحدة القبول الموحد تذكر الطلبة بمواعيد هامة

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الوكيل الإخباري - تذكر وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة بالمواعيد التالية وتؤكد عدم تمديد فترة تقديم طلبات إساءة الاختيار أو طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى، وطلبات القبول الموحد للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة: 

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1) تقديم طلبات إساءة الاختيار أو طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى ينتهي في تمام الساعة 12 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 / 10 / 2022 ورابط تقديم الطلبات هو : رابط

 

2) تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين ينتهي في تمام الساعة الثالثة (3) ظهراً من اليوم الثلاثاء الموافق 4 / 10 / 2022 ورابط تقديم الطلب هو: رابط

 

3) تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى  للطلبة المستفيدين من مكرمة ابناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ينتهي في تمام الساعة الثالثة (3) ظهراً من اليوم الثلاثاء الموافق 6 / 10 / 2022 ورابط تقديم الطلب هو : رابط 

 

 


 




 

 


 

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