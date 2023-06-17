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السبت، 17-06-2023 11:51 ص

وحدة جودة التعليم والمساءلة بالتربية تعقد لقاء تعريفيا

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الوكيل الاخباري - عقدت وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم، لقاء تعريفيا بحضور مديري الإدارات، ومديري التربية والتعليم، والشركاء.

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وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات خلال اللقاء الذي أداره الناطق الإعلامي في الوزارة الدكتور أحمد المساعفة، أهمية عمل الوحدة، وتحقيق النتاجات التي تعكس مخرجات الوزارة.


وبيّن رئيس الوحدة نبيل الحناقطة في حديثه ملامح العمل المقبل، وكذلك أدوار وحدة الجودة والمساءلة، ومستقبل العمل، وكيفية تعزيز الروابط والثقة بين الوحدة والإدارات، ,المديريات والميدان التربوي، وعكس ذلك على واقع الوزارة، وتطوير العملية التعليمية والتعلمية.


وتحدث نائب الرئيس محمد الزيود عن الوحدة وعملها والتشريعات، فيما تحدثت رئيسة قسم تحليل الأداء وتوجيه الأداء وتوجيه السياسات في الوحدة فداء العزة عن نتائج التحليل والدراسات التي أكدت وجود فرق إحصائي.


وتحدث رئيس قسم الدعم الإداري والمالي عبدالله قوقزة عن دور قسم فرق التقييم ومتابعة تنفيذ الخطط الإجرائية.


وتناول رئيـس قسـم معايير وحدة جودة التعليم والمساءلة أحمد الفلايلة مهام ودور القسم في التطوير، وتحدثت نائب رئيس الوحدة الدكتــورة رويدة جابر عن آلية العمل الجديدة، وكيفية تطوير التقرير، وما تم من تحديث، وصولا إلى تقرير نوعي يحاكي متطلبات الحداثة.


وتحدث الخبير الدولي كاميرون عن دور مديري الميدان في التطوير، وأهمية التشاركية معهم، مشيرًا إلى التطور التاريخي، وأهمية التعليم، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، وأنّ التعليم ثروة وطنية، وآلية التقييم عالميا، والإجراءات التربوية في العالم، ودور المنظمات الدولية في تحسين العمليات التعليمية والتعلمية، وصولا إلى تحقيق مخرجات ذات جودة عالية.


وأوضح أنّ المدرسة هي محور العملية من أجل بناء مفهوم جودة شاملة، مشددا على أهمية اللامركزية في العمل التربوي في المدارس، وبناء القدرات وتوفير المصادر اللازمة للمدارس، حيث أظهرت المدارس نجاحا كبيرا عندما طبقت ذلك، وتأتي وحدة جودة التعليم والمساءلة في نقل المعلومات للمجتمع ودعم التقارير من خلال جودة هذه التقارير، وأهمية استثمار الموارد البشرية، والمادية ودور المساءلة للإدارات التربوية في الميدان، وما تمّ إنجازه لإنجاح العمل.


وتكلّم الخبير الدولي الدكتور أحمد دويدار عن أهمية دور الوحدة في تقييم المدارس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودور الوحدة في التقييم محليا ودوليا، مشيدًا بالخبرات والكفايات، والنزاهة في العمل التي تتمتع بها الوحدة.
وتمّ عرض تحليل إحصائي لنتائج الزيارات للمدارس،والقيم الرقمية لنتائج هذه الزيارات.


وتمّ عقد نقاش وحوار بإدارة الناطق الإعلامي في الوزارة، وتمّ الرد على أسئلة الحضور فيما يخص عمل الوحدة، وكيفية الممارسات التي تقوم بها الوحدة في الميدان، ونتائج الزيارات على العملية التعليمية والتعلمية، والتداخل بين دور الجودة والمساءلة، والرقابة من قبل رئيس الوحدة نبيل الحناقطة، مبينًا أنّ المساءلة ليست هي الهدف، وستأتي المساءلة بعد الجودة، وهدفنا دائما هو الجودة، والوصول إلى الجودة الشاملة.


 




 

 


 

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