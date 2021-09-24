وحدة غسيل الكلى بمستشفى المفرق الحكومي تعاني من قدم بعض أجهزتها

الوكيل الإخباري - تعاني وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي من تجاوز العمر الافتراضي لعدد من الأجهزة، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى ونوعية الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة.

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وقال مدير المستشفى الدكتور مقبل الشرفات، إن وحدة غسيل الكلى تضم 17 جهازاً وتقدم الخدمة العلاجية لنحو 57 مريضا بواقع 3 جلسات اسبوعيا، مشيراً إلى أن بعض الأجهزة قديمة، حيث قامت إدارة المستشفى بمخاطبة وزارة الصحة بهذا الخصوص. وكان الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة المفرق صبري الزيادنة.



و أكد أن بعض أجهزة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي انتهى عمرها الافتراضي الأمر الذي دفع المجلس لطرح مشروع استحداث وحدة جديدة لغسيل الكلى بمستشفى المفرق الحكومي ضمن موازنته للعام القادم بمبلغ 400 الف دينار.



وأشار إلى أن المشروع والذي سينفذ على مدى عامين سيشكل قفزة نوعية لتحسين الخدمات الطبية في مجال غسيل الكلى للمرضى من أبناء المحافظة .

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