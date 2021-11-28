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الأحد، 28-11-2021 03:04 م

وداع بعثة العمرة العسكرية 16

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الوكيل الاخباري- ودّع مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية العميد الركن علي الدومي، اليوم الأحد، بعثة العمرة العسكرية رقم /16 لهذا العام.

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وقال العميد الركن الدومي: "إن القوات المسلحة الأردنية حرصت على تسيير البعثة العسكرية لهذا العام والتي تتم من خلال مديرية الإفتاء، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع، وهي إحدى مكارم قيادتنا الهاشمية المباركة التي يتم منحها لمنتسبي القوات المسلحة عاملين ومتقاعدين للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لجيشنا العربي المصطفوي".


من جهته، قال مفتي القوات المسلحة بالإنابة المقدم إمام عاطف القضاة: "أنتم سفراء الوطن في حلكم وترحالكم وهذه أيام معدودة لملئها بذكر الله وطاعته والدعاء الخالص بخير الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة والتوكل واليقين.


ودعا القضاة المعتمرين الى أن يستذكروا نعمة الله وأن يكونوا شاكرين صابرين ضارعين إلى العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك وولي عهده الأمين وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي وأن يحفظ قواتنا المسلحة قوية عزيزة سخية جزيلة العطاء سامية نبيلة الوفاء في ظل قيادتنا الهاشمية الأصيلة.


يشار الى أن المشاركين في بعثة العمرة العسكرية البالغ عددهم 100، تم انتخابهم لأداء مناسك العمرة من مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

 

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