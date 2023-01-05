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الخميس، 05-01-2023 01:59 م

ورشات في المركزي للرقابة على مكافحة تمويل انتشار التسلح وغسل الأموال

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الوكيل الإخباري - قامت دائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي، بعقد ورشات تدريبية للجهات الخاضعة لرقابته، حول المتطلبات الرقابية للمستفيد الحقيقي ومكافحة تمويل انتشار التسلح.

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وركزت الورشات على المتطلبات الرقابية للبنك بخصوص إجراءات التعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي، ومدى انعكاس ذلك على الإجراءات الرقابية ومتطلبات مكافحة تمويل انتشار التسليح.


ويأتي ذلك تنفيذا لبرامج الخطة التدريبية المعتمدة والتي يهدف البنك من خلالها إلى تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للجهات الخاضعة لرقابته.



 




 

 


 

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