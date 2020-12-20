ورشات لاستئناف عودة المدارس بالاردن

الوكيل الاخباري -

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نظمت مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا، اليوم الاحد، ورش عمل تدريبية حيال السلامة العامة في مدارس اللواء استهدفت الهيئات الإدارية ومشرفي الصحة المدرسية جرى خلالها استعراض إجراءات السلامة الصحية التي تكفل الوقاية من فيروس كورونا وأهم الاشتراطات الصحية والبروتوكول الصحي المعتمد.وقال مدير التربية والتعليم في لواء بصيرا، حازم العمريين، خلال رعايته ورش العمل، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، أن البرنامج التدريبي تضمن استعراض الظروف البيئية التي تتناسب مع الوضع الوبائي وآليات تطبيق الشروط الصحية والسلامة العامة في حال استئناف العملية التعليمية، في وقت قدم فيه مختصون من مديرية صحة الطفيلة الإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على سلامة الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية في المدارس مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات وغيرها.كما جرى تعريف المشاركين والمشاركات في الورش التدريبية بالدليل الذي جرى إعداده لغايات العودة إلى المدارس، الذي تم توزيعه على المدارس لتوعية الطلبة بالإجراءات المتبعة بهذا الشأن، متضمناً التدابير الصحية التي تضمن سلامة الطلبة وأهاليهم، مثلما جرى توزيع ملصقات تثقيفية بإجراءات السلامة والوقاية وكيفية حماية الأفراد داخل المدرسة.