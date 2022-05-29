ورشات لدعم وتمكين الشباب في الكرك

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة الشباب، ضمن برنامج الأركان الشبابية وبالتشارك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ورشات عمل لتنشيط المبادرات الشبابية في مديرية شباب الكرك عبر تطبيق (زووم).

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وقال مدير المراكز الشبابية والكشافة؛ مدير برامج اليونيسف فراس الشوابكة، إن الورشات تضمنت عدة محاور، منها إدارة وتنظيم الوقت والتعريف بمصطلحات إدارة الوقت، وتحديد الأولويات وإدارة وتنظيم الوقت عند تنفيذ الفعاليات والمبادرات.

وأضاف الشوابكة أن هناك ورشات أيضا حول إدارة وتصميم المبادرات وكيفية التخطيط للمبادرة وتنفيذها على أرض الواقع لطرح حلول لمشكلات مجتمعية، حيث ينفذها الشباب في مراكزهم.



وأشار إلى أن البرنامج التدريبي يشمل أيضا تمكين الشباب ودعمهم في جميع أقاليم المملكة من خلال نشر وتفعيل البرامج النوعية في المراكز الشبابية.