الأربعاء 15-06-2022
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الأربعاء، 15-06-2022 03:39 م

ورشة إقليمية حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته

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الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي أن  التكنولوجيا الحديثة تلعب أدوارًا متميزة  في الوقاية من الفساد ومحاربته لأن كشف جرائم الفساد يحتاج الى وسائل تكنولوجية متطورة لثبات وقوعها إذ ليس من السهولة بمكان إثباتها بالطرق التقليدية ، عدا عن أن  الوسائل التكنولوجية  تختصر الإجراءات وتسرّعها ، وهذا يسهم في إنجاز العمل بشكل دقيق وضمن مدة زمنية مقبولة ، تتخطى الاجراءات الروتينية و/أو البيروقراطية التي تكون في أحيان كثيرة بيئة خصبة لإرتكاب أفعال ومخالفات تحمل في ثناياها جرائم فساد  .

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وقال في حفل افتتاح ورشة عمل إقليمية حول دور التكنولوجيا في الوقاية من الفساد ومحاربته اليوم أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتنفيذًا للرؤيا الملكية السامية دأبت على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة واستخداماتها للكشف عن جرائم الفساد فأدرجت ضمن هيكلها التنظيمي مديرية متخصصة بالدعم الرقمي ومجالات تكنولوجيا المعلومات ، تُعنى أقسامها بتوفير الدعم الفني والرقمي لكافة المديريات والوحدات ذات العلاقة ، حيث يقوم أحد الاقسام المختصة بالاستخبار الرقمي وتقديم العون والمشورة لمديريات إنفاذ القانون في مجالات الضبط الميداني للأجهزة والمعدات الإلكترونية كاسترجاع البيانات المخزنة عليها، كما تشمل المديرية قسمًا مختصًا بالتحقيق الرقمي في الجرائم الواقعة في اختصاص الهيئة يعمل على تحليل الأفعال وإعداد التقارير الفنية لرفد دوائر إنفاذ القانون بها ، إضافة الى ما يقدمه قسم الاستخبار الرقمي من معلومات فنية لازمة مسار التحقيق في القضايا الماثلة حيث يساهم هذا القسم في تحديد مواطن الفساد المحتملة من خلال تحليل بيانات مؤسسات الادارة العامة .


وإيمانًا من الحكومة في دعم جهود الهيئة في هذا المجال فقد تم تخصيص المبالغ المالية اللازمة للعديد من مشاريع التحوّل الرقمي في الهيئة كمشروع الاستخبار الرقمي الهادف الى متابعة امتثال الادارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية ومتابعة نمو الثروة للمكلفين ومشروع نظام إدارة القضايا .

 

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