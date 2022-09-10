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السبت، 10-09-2022 04:47 م

ورشة بإربد تناقش المشكلات السلوكية للأطفال

ما-هي-مشكلات-الأطفال-السلوكية-الأكثر-شيوعا؟


الوكيل الإخباري- نظم مركز"شابات لواء الوسطية" غربي إربد، اليوم السبت، ورشة حوارية تناولت المشكلات السلوكية لدى الأطفال ووسائل معالجتها، شاركت بها عبر الاتصال المرئي مجموعة من الفتيات من عضوات المركز والمجتمع المحلي.

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وتحدثت المدربة هبة الله الحشاش، حول وسائل الدخول إلى عالم الطفل وفهم الاحتياجات الأساسية اللازمة له من أجل النمو والتطور السليم، مشيرة إلى أهمية التواصل والحوار مع الأطفال وضرورة مراعاة الفوارق الفردية، إضافة إلى توجيه سلوك الأطفال والاهتمام بصحتهم النفسية.


وأشارت إلى أبرز المشكلات السلوكية لفئة الأطفال مثل العناد وقصور الانتباه والوسائل الواجب مراعاتها من الأسرة من خلال خلق بيئة تربوية بناءة والتنشئة الأسريّة السليمة لتجاوز المشاكل النفسية والاضطرابات السلوكية لديهم وتضمين التربية للثواب والعقاب واتباع التشارك مع الأفعال الإيجابية للطفل.

 




 

 


 

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