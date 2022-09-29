ورشة بالأغوار الشمالية حول العنف اللفظي على الأطفال

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب المنشية بلواء الأغوار الشمالية، اليوم الخميس، ورشة عمل عن العنف اللفظي على الأطفال، ومحاضرة بمناسبة اليوم العالمي للقراءة في مدرسة المنشية الأساسية للبنين.



وتحدث المحاضر صخر البشتاوي عن تعريف العنف وأنواعه، لاسيما العنف اللفظي الذي يتركز على فئة الأطفال وينعكس سلباً على سلوكيات الأشخاص المعنفين إلى جانب الأذى النفسي الذي قد يقود إلى أفعال خارجة عن القيم المجتمعية.

اضافة اعلان