ورشة بالجامعة الهاشمية حول الزراعة الذكية باستخدام طائرات بدون طيار

الوكيل الإخباري - نظمت كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية وجامعة ليدز من المملكة المتحدة وشركة مزار لتكنولوجيا الروبوتات والطائرات بدون طيار، ورشة عمل، اليوم الخميس، حول نظام الري بمساعدة الطائرات بدون طيار للأراضي الجافة في الأردن باستخدام شبكة أجهزة الاستشعار.

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وتأتي الورشة ضمن مشروع التوجه نحو "الجيل الخامس للزراعة الذكية باستخدامات أنظمة الروبوتات وتعلم الآلة وأنترنت الأشياء "، وهو المشروع الممول من الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة التابع لصندوق نيوتن - خالدي.



وقال مشرف المشروع، الدكتور علي الهياجنة، من قسم الهندسة الكهربائية، إن المشروع يهدف لإيجاد الحلول لندرة المياه والمحافظة عليها في الأردن عبر طرح حلول الري الدقيق، بتوفير الموارد المائية القيمة، وتحسين الإنتاج الزراعي من خلال استهداف الري بكفاءة لكل من المحاصيل والتربة داخل مناطق جغرافية صغيرة.



وأضاف أن المشروع اعتمد على المستشعرات التي تقيس درجة الرطوبة في التربة ثم نقل البيانات عبر الاتصالات اللاسلكية في الوقت الحقيقي، للتحكم في الري ومراقبته بدقة وفق حاجات النبات، مبيناً أن الهدف من البحث إثبات مفهوم الري الدقيق في الوقت الحقيقي للمزارع في المناطق الجافة في الأردن باستخدام شبكات الاستشعار اللاسلكية التي تعمل بدون طيار التي يمكن أن تؤدي إلى براءات الاختراع والتسويق في المستقبل.



من جهته، قدم الدكتور ديس ماكليرنون من جامعة ليدز نبذة عن مؤسسات دعم البحث العالمية في المملكة المتحدة والعوامل المؤثرة في الحصول على الدعم وكيفية كتابة التقارير العلمية للحصول على الدعم، مؤكداً أهمية تعزيز مجتمع العلم والبحث والابتكار في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم، لإيجاد حلول دائمة للتحديات العالمية كصحة الإنسان والأمن الغذائي وتغير المناخ.



وتضمنت الورشة عدة محاور وجلسات منها تقنيات التمكين الرئيسية للزراعة الذكية، وبناء مشاريع المساعدة الإنمائية الرسمية في المملكة المتحدة مع البلدان الخارجية، وروبوت زراعي متعدد الاستشعار للتربة، والانتقال إلى الزراعة المتقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بالإضافة إلى مفهوم التعلم المعزز لتطبيقات الزراعة الذكية.



وأقيم على هامش الورشة معرض قدم مجموعة من النماذج الأولية من المشروع كتطوير مستشعر رطوبة التربة الذي يتواصل عبر واي فاي الذي تم تصميمه ومعايرته وتجميعه في الجامعة الهاشمية، ونظام الري الذكي المتكامل الذي يشتمل النظام على أجهزة استشعار معايرة تجمع المعلومات مثل رطوبة التربة وملوحتها، بالإضافة إلى درجة الحرارة المحيطة.