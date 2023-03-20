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الإثنين، 20-03-2023 05:42 م

ورشة بالزرقاء لتعزيز وعي الجمعيات للعمل ببيئات آمنة

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الوكيل الاخباري - عقد الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات في الزرقاء ومركز الموارد لدعم الصون للشرق الأوسط وشمال افريقيا RSH وشركة إدماج لاستشارات التنمية والتدريب ورشة تدريبية في مجال الصون للجمعيات الخيرية.

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عياش كريشان خلال افتتاحه الورشة مندوباً عن رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات أن هذه الورشة هي الثالثة التي تعقد لتعزيز وعي الجمعيات الخيرية للعمل في بيئات آمنة.

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