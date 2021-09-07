ورشة بالعقبة عن دور المجتمع في التعامل مع مصابي الايدز

الوكيل الاخباري - ناقشت ورشة عمل تدريبية حول دور القيادات المجتمعية في الحد من الوصمة والتمييز تجاه الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري الايدز نشأة الفيروس المسبب للمرض، والوقاية منه وكيفية التعامل مع المصابين به.



وشارك في الورشة، التي نفذها مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني- العقبة، ممثلون عن مؤسسات القطاع العام، ومنظمات المجتمع المدني وقياديين شباب.

اضافة اعلان