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الأربعاء، 17-08-2022 07:09 م

ورشة بالكورة تناقش أهمية الأمن السيبراني

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات جديتا بلواء الكورة، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، ورشة حول أهمية الأمن السيبراني، بمشاركة 25 فتاة من عضوات المركز ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 17 عاماً.

وتحدثت المدربة، رهام كساسبة، حول مفهوم مصطلح "الأمن السيبراني" الذي يشير إلى ممارسة حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة وتغييرها أو إتلافها، متناولة عددًا من المصطلحات "السيبرانية" الأخرى كالفضاء والهجوم السيبراني والخوادم.

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