ورشة بعنوان "اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة طريق الأحزاب السياسية للمجلس 20"

الوكيل الإخباري - نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، ورشة عملٍ تدريبية بعنوان: "اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة طريق الأحزاب السياسية للمجلس 20 "، بمشاركة أكثر من 30 عضواً وعضوة من قيادات الأحزاب السياسية.

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وأكد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، في كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة التي عقدت، أمس الخميس، ضرورة التركيز على الناخبين والناخبات من ذوي الإعاقة، من جانب الأحزاب السياسية بصفتهم كتلة مؤثرة، والتركيز على زيادة وعي الأحزاب السياسية بأهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والدور الفاعل الذي يؤمل من الأشخاص ذوي الإعاقة كناخبين ومرشحين.



وأشار إلى الخطة التنفيذية للمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية، التي أعدها المجلس مع الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تتضمن تهيئة 95 مركزا انتخابيا للأشخاص ذوي الإعاقة موزعة في مختلف الدوائر الانتخابية.



ورحب المدير العام للمعهد الجمهوري في عمّان جيك جونز، بالمشاركين مؤكداً على أهمية المشاركة الحزبية وفاعليتها للأشخاص ذوي الإعاقة.



وتناولت جلسات الورشة التدريبية محورين رئيسيين، الأول يتعلق بأهمية إدماج قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل البرامج الانتخابية للقوائم الحزبية؛ حيث أشار مسؤول ملف المشاركة السياسية في المجلس زيد العطاري، إلى أهمية الانطلاق في الإحاطة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الانتخابية من الإطار التشريعي، المتمثل بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة الإلمام به، وكذلك التأكيد على النهج الحقوقي في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتطرق عطاري، إلى ضرورة تقييم مستوى تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في هذا المجال ليتسنى للقوائم الحزبية ونواب الأحزاب في فترة ما بعد الانتخابات تعزيز دورهم في متابعة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



أما المحور الثاني في الورشة، فقد جرى فيه استعراض الخطة التنفيذية لتعزيز المشاركة الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي يعمل المجلس بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب على تنفيذها، حيث استعرض رئيس قسم المجتمع المدني بالهيئة المستقلة للانتخاب قيس ارشيدات، الخطوات والإجراءات العملية لتيسير وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لصناديق الاقتراع ومنها إمكانية تغيير مركز الاقتراع من خلال طلب إلكتروني يُقدم عبر موقع الهيئة، والعمل لتهيئة 95 مركز اقتراع نموذجيا لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمة الاتصال المرئي للناخبين والناخبات من الصم يوم الاقتراع، إضافة إلى توضيح دور المتطوع المخصص في جميع مراكز الاقتراع لتقديم المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.



وتم خلال الورشة، عرض الفيديوهات التي تم إنشاؤها بالتعاون بين المجلس والهيئة والتي توضح جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك التوعية بأهميتها.



وتخلل الورشة التدريبية جولات نقاشية للإجابة على كل تساؤلات المشاركين واستفساراتهم التي وجهوها للمجلس الأعلى والهيئة المستقلة. وقدموا في نهاية الورشة جملةً من التوصيات التي خرجت بها مجموعات العمل التي تم تقسيمهم إليها خلال الورشة.