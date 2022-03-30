ورشة بعنوان وعيك بيحميك بمركز شابات المزار الشمالي

الوكيل الاخباري - نظمت مؤسسة أديم الأرض للتنمية بالتعاون مع مركز شابات المزار الشمالي اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان " وعيك بيحميك " ، بمشاركة مجموعة من فتيات وشباب المجتمع المحلي.



وتضمنت الورشة التي قدمها الدكتور نذير الشرايري من كلية الشريعة بجامعة اليرموك ، والمدربة الدكتورة ندى حمدان، عرضاً لقضايا فكرية وعصرية تهم الشباب من كلا الجنسين، ابرزها وسائل الإعلام المختلفة وأثرها على الشباب، والإشاعة وأنواعها وسرعة انتشارها وأثرها على المجتمع، وكيفية التحقق من صحة الخبر قبل نشره وتداوله .

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